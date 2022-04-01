В Харьковской области устанавливают оборудование нового мобильного оператора

На подконтрольной России части Харьковской области устанавливается оборудование оператора мобильной связи «МегаФон» и вводятся в обращение рубли.Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.По данным ГУР военные РФ усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями: в частности, устанавливают оборудование российского мобильного оператора «МегаФон». Также они вводят расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для покупок товаров и лекарств.Новости Харькова - Сегодня, 11:44 79