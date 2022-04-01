Отправляя посылки «Новой почты» клиенты сильно рискуют
На весь период военного положения в Украине компания «Новая почта» изменила правила выплаты компенсаций за поврежденные посылки. Стало известно, когда почтовый оператор планирует возместить ущерб своим клиентам.
«Новая почта» в тяжелое для страны время отказывается нести ответственность за сохранность грузов.
Клиенты компании массово жалуются на то, что посылки все чаще приходят поврежденными.
Клиенты отмечают, что включенная в стоимость упаковка грузов нередко вообще отсутствует, из-за этого пересылаемые вещи получают значительные повреждения.
Если ранее компания «Новая почта» хоть как-то пыталась возместить ущерб, то сейчас, когда в Украине объявлено военное положение, оператор попросту игнорирует жалобы клиентов. Оформление претензий, жалобы и заявления попросту игнорируют.
Операторы горячей линии «Новой почты» заявляют в ходе телефонных разговоров с возмущенными украинцами, посылки которых пришли поврежденными, что в компании действуют новые правила выплаты компенсаций. Деньги начнут перечислять на счета клиентов только после отмены в Украине военного положения.
При этом, подавать жалобы на работу отделений и ненадлежащий вид посылок можно в любое время в отдел компенсаций «Новой почты». Специалисты рассмотрят все заявки и примут решение. Однако все выплаты будут производиться не раньше, чем в Украине отменят военное положение.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 11:30 104
«Новая почта» в тяжелое для страны время отказывается нести ответственность за сохранность грузов.
Клиенты компании массово жалуются на то, что посылки все чаще приходят поврежденными.
Клиенты отмечают, что включенная в стоимость упаковка грузов нередко вообще отсутствует, из-за этого пересылаемые вещи получают значительные повреждения.
Если ранее компания «Новая почта» хоть как-то пыталась возместить ущерб, то сейчас, когда в Украине объявлено военное положение, оператор попросту игнорирует жалобы клиентов. Оформление претензий, жалобы и заявления попросту игнорируют.
Операторы горячей линии «Новой почты» заявляют в ходе телефонных разговоров с возмущенными украинцами, посылки которых пришли поврежденными, что в компании действуют новые правила выплаты компенсаций. Деньги начнут перечислять на счета клиентов только после отмены в Украине военного положения.
При этом, подавать жалобы на работу отделений и ненадлежащий вид посылок можно в любое время в отдел компенсаций «Новой почты». Специалисты рассмотрят все заявки и примут решение. Однако все выплаты будут производиться не раньше, чем в Украине отменят военное положение.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 11:30 104
Метки: {keywords}