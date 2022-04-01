В Донецкой и Луганской областях изменили время комендантского часа

В Донецкой и Луганской областях изменили время комендантского часа. Об этом сообщили глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своих Telegram-каналах.

С сегодняшнего дня, 25 апреля, в Луганской и Донецкой областях ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.

Также главы ОВА призывали всех соблюдать установленные правила, так как это вопрос личной и общественной безопасности. Новости Региона - Сегодня, 12:45 193