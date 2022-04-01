В Пасхальное воскресенье на кладбище в Луганске обнаружили мину-ловушку с гранатой Ф-1





Там рассказали, что в день празднования Пасхи сотрудниками взрывотехнической службы был осуществлен осмотр 79 кладбищ. В обеспечении охраны общественного порядка были задействованы 219 сотрудников полиции.



«Так, в ходе проведения осмотра на одном из городских кладбищ, расположенном в районе улицы 21-го МЮДа города Луганска, была обнаружена мина-ловушка (растяжка) на базе гранаты Ф-1. Сотрудниками ВТС взрывное устройство было обезврежено. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Происшествия - Сегодня, 18:41 26 В Луганске саперы обезвредили растяжку, которая была установлена на одном из городских кладбищ в Каменобродском районе. Об этом сообщили в мэрии Луганска.Там рассказали, что в день празднования Пасхи сотрудниками взрывотехнической службы был осуществлен осмотр 79 кладбищ. В обеспечении охраны общественного порядка были задействованы 219 сотрудников полиции.«Так, в ходе проведения осмотра на одном из городских кладбищ, расположенном в районе улицы 21-го МЮДа города Луганска, была обнаружена мина-ловушка (растяжка) на базе гранаты Ф-1. Сотрудниками ВТС взрывное устройство было обезврежено. Проводится проверка», — говорится в сообщении.Происшествия - Сегодня, 18:41 26

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