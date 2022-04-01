Сегодня в Луганске до 25 градусов тепла, завтра — чуть прохладнее





«Днем 26 апреля на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов тепла», — говорится в сообщении.



По предварительному прогнозу, в начале рабочей недели ожидается преимущественно сухая погода, понижение температуры воздуха на 2-4 градуса.

Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 63 Сегодня днем в Луганске ожидается до 25 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.По предварительному прогнозу, в начале рабочей недели ожидается преимущественно сухая погода, понижение температуры воздуха на 2-4 градуса.Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 63

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