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Сегодня в Луганске до 25 градусов тепла, завтра — чуть прохладнее

verter Сегодня, 06:1580Новости
Сегодня в Луганске до 25 градусов тепла, завтра — чуть прохладнее
Сегодня днем в Луганске ожидается до 25 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 26 апреля на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 20-25 градусов тепла», — говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу, в начале рабочей недели ожидается преимущественно сухая погода, понижение температуры воздуха на 2-4 градуса.
Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 63

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