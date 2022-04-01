С 1 мая часть потребителей газа переведут на новый тариф. Спрашивать не будут



«Для окончательного расчета очень важно, чтобы вы по состоянию на 30 апреля зафиксировали показания своего счетчика и передали их вашему оператору ГРС», — говорится в сообщении компании.



Украинцы, которые являются клиентами поставщика газа «Твiй Газзбут», с 1 мая будут автоматически переведены на новый тариф.Об этом сообщает пресс-служба компании.Клиентам напомнили, что действие тарифа «Равномерный платеж» истекает 30 апреля 2022 года.После этого украинцы будут переведены на базовый тариф «Годовой» автоматически. Для этого не нужно обращаться в центры обслуживания клиентов и оформлять новые документы.Точную информацию о балансе лицевого счета специалисты компании «Твiй Газзбут» пришлют до середины мая.Отмечается, что если было использовано больше газа, чем в прошлом отопительном сезоне, нужно будет оплатить разницу по цене 7,99 грн за куб.Если клиент потребил меньшее количество голубого топлива, средства вернут на личный счет в качестве переплаты.Новости Украины - Сегодня, 07:00 260