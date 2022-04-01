Часть Луганска осталась без воды до вечера



«В связи с аварийно-восстановительными работами на улице 50-летия Обороны Луганска на водоводе диаметром 500 мм 26 апреля с 10:00 ориентировочно до 16:00 прекращена подача воды на улицы 50-летия Обороны Луганска и Тенистая, квартал 50-летия Обороны Луганска», — говорится в сообщении.



«Лугансквода» приостановило подачу воды в часть Ленинского района Луганска в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Луганска со ссылкой на Южное управление предприятия.Удобный город - Сегодня, 11:00 60