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Часть Луганска осталась без воды до вечера

robot Сегодня, 11:1545Новости
Часть Луганска осталась без воды до вечера
«Лугансквода» приостановило подачу воды в часть Ленинского района Луганска в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в администрации Луганска со ссылкой на Южное управление предприятия.

«В связи с аварийно-восстановительными работами на улице 50-летия Обороны Луганска на водоводе диаметром 500 мм 26 апреля с 10:00 ориентировочно до 16:00 прекращена подача воды на улицы 50-летия Обороны Луганска и Тенистая, квартал 50-летия Обороны Луганска», — говорится в сообщении.
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