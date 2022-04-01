В субботу 30 апреля будет солнечное затмение и Ведьмина ночь. Как это повлияет на нашу жизнь



«Может быть много мистики. В поездку отправляться в это время не стоит, как и не нужно решать никаких важных дел», — предупреждает астролог Вера Хубелашвили.



Частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля в 23:28 в созвездии Тельца. Это событие будет для жителей Европы не заметным, так как придется на ночное время. Однако, как уверяют астрологи, влияние затмения, которое к тому же произойдет в Ведьмину ночь, в на себе прочувствуют все жители Земли.Жизнь вблизи затмений обычно ускоряется и наполняется разными важными и неожиданными событиями. Солнечное затмение 30 апреля станет стартом многих судьбоносных процессов. Некоторым знакам зодиака оно принесет крутые перемены.Затмение происходит, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем и закрывает Солнце. Наблюдать за солнечным затмением 30 апреля можно будет возможно лишь в Южной Америке и частично в Бразилии и на Антарктиде. Тем не менее астрологическое влияние этого события будет одинаковым и для тех, кто увидит затмение и для тех кто нет.Солнечное затмение в апреле этого года примечательно тем, что выпадает на Вальпургиеву или Ведьмину ночь. Кроме того, 30 апреля откроется коридор затмений, который продлится до 16 мая.Наиболее уязвимыми в этот период окажутся:Тельцы,Львы,Скорпионы,Водолеи.Астрологи объясняют это тем, что в картах людей этих знаков имеются точки и планеты, которые проходят в пяти-пятнадцати градусах от их созвездий. В период апрельского солнечного затмения для них на первый план выйдут вопросы самореализации, мировоззрения и жизненных целей, которые приведут в итоге в важным переменам.Не всем нравится слово «карма», но эти периоды именно так и называются. Мы все проходим те или иные события, которые повторяются, и получается, что человек ходит по одним и тем же сценариям. Это время, когда приходит понимание циклов в судьбах людей. Такие периоды случаются для того, чтобы человек обратился к смыслу своего существования на Земле.Кроме того, 30 апреля пройдет Вальпургиева, или Ведьмина, ночь. И тут надо понять масштаб происходящего.Участница телешоу «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова также считает периоды солнечных затмений особым временем.Как отметила Кажетта , во время солнечного затмения многие люди почувствуют пробуждение интуиции, которая поможет им в решении важных вопросов.В этот период ясновидящая советует:смело начинать новую жизнь,искать дополнительные способы заработка,рассматривать деловые, творческие предложения.Все начинания в этот период окажутся успешными и помогут изменить жизнь к лучшему.Опасность солнечного затмения, по словам Кажетты заключается в том, что могут выйти из под контроля эмоции — сомнения и метания, а также накипевшие обидные слова в итоге только все испортят. Ясновидящая советует в период затмения не спешить принимать решения, тщательно анализировать каждый шаг.Астролог Елена Пономарева отмечает, что Солнечное затмение в апреле подтолкнет Тельцов к финансовой независимости. Также астролог посоветовала представителям этого знака не держаться за прошлое — отпустить все воспоминания и обиды. Культура - Сегодня, 10:45 165