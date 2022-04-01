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В Луганске за неделю заасфальтировали две центральные улицы. Еще на 15 улицах — ямочный ремонт

bot Сегодня, 12:0040Новости
В Луганске за неделю заасфальтировали две центральные улицы. Еще на 15 улицах — ямочный ремонт
Специалисты городского коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» (ЭЛУА) за неделю отремонтировали более трех тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на двух автомагистралях Луганска. Об этом сообщила пресс-служба ЭЛУА.

«Отремонтировали более 3 тысяч квадратных метров полотна, уложили 413 тонн горячего асфальтобетона. Работы велись на улицах Оборонная и Коцюбинского. Также на 15 улицах отремонтировали аварийные участки дорог вырубкой», — говорится в сообщении.


Сотрудники ЭЛУА подготовили под последующую укладку порядка 900 кв. м покрытия и вывезли 743 тонны дорожного смета.
Ранее сообщалось, что ЭЛУА в 2022 году планирует отремонтировать более 60 тыс. кв. м дорог Луганска.
Удобный город - Сегодня, 11:28 95

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