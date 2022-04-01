Погода в мае удивит. Такого не было несколько лет



Температура воздуха в мае 2022 года не будет подниматься выше 19-20 градусов по Цельсию. Также ожидаются волны похолодания и дожди.

Восточная Украина



На востоке май начнется с дождей, пасмурной погоды и похолодания. Ближе к концу первой декады на востоке потеплеет, но уже после 9 мая стоит ждать похолодания.

Середина месяца будет теплой, но уже после 17 мая начнутся дожди, а температура поползет вниз. Последняя декада мая будет дождливой и прохладной.

Северные регионы Украины

Первая неделя мая на севере будет сопровождаться дождями. Температура вряд ли поднимется выше 12 градусов по Цельсию.

С 7 по 16 мая погода будет сухой и относительно теплой.

Далее стоит ожидать сильных дождей и понижения температуры до 14 градусов по Цельсию.

Последняя неделя будет сухой, но воздух не прогреется более чем до 18 градусов по Цельсию.

Погода на юге

Май в южных регионах Украины начнется с теплой и сухой погоды. Но ожидать летнего тепла не стоит, температура воздуха не будет превышать 15 градусов по Цельсию. Во второй декаде мая температура поднимется до 20 градусов.

Середина месяца будет теплой, но дождливой. А уже ближе к концу мая стоит ожидать похолодания.

Западная Украина



На западе май начнется дождями и похолоданием, даже до 9 градусов по Цельсию. Но уже на второй неделе мая потеплеет до 22 градусов.

Синоптики обещают сильные дожди и похолодание в середин месяца. Последняя декада мая будет сопровождаться сильными осадками и температурой около 15 градусов по Цельсию.

Новости Украины - Сегодня, 12:20 211 Погода в мае 2022 года будет существенно отличаться от прошлых лет. Обычно в мае уже стабильно теплая погода с краткосрочными дождями и грозами. Но в этом году ожидать майского тепла не стоит.Температура воздуха в мае 2022 года не будет подниматься выше 19-20 градусов по Цельсию. Также ожидаются волны похолодания и дожди.Восточная УкраинаНа востоке май начнется с дождей, пасмурной погоды и похолодания. Ближе к концу первой декады на востоке потеплеет, но уже после 9 мая стоит ждать похолодания.Середина месяца будет теплой, но уже после 17 мая начнутся дожди, а температура поползет вниз. Последняя декада мая будет дождливой и прохладной.Северные регионы УкраиныПервая неделя мая на севере будет сопровождаться дождями. Температура вряд ли поднимется выше 12 градусов по Цельсию.С 7 по 16 мая погода будет сухой и относительно теплой.Далее стоит ожидать сильных дождей и понижения температуры до 14 градусов по Цельсию.Последняя неделя будет сухой, но воздух не прогреется более чем до 18 градусов по Цельсию.Погода на югеМай в южных регионах Украины начнется с теплой и сухой погоды. Но ожидать летнего тепла не стоит, температура воздуха не будет превышать 15 градусов по Цельсию. Во второй декаде мая температура поднимется до 20 градусов.Середина месяца будет теплой, но дождливой. А уже ближе к концу мая стоит ожидать похолодания.Западная УкраинаНа западе май начнется дождями и похолоданием, даже до 9 градусов по Цельсию. Но уже на второй неделе мая потеплеет до 22 градусов.Синоптики обещают сильные дожди и похолодание в середин месяца. Последняя декада мая будет сопровождаться сильными осадками и температурой около 15 градусов по Цельсию.Новости Украины - Сегодня, 12:20 211

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