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В Луганск вчера прибыл 132-й конвой с гуманитарной помощью. Стало известно что привезли

verter Сегодня, 12:4534Новости
В Луганск вчера прибыл 132-й конвой с гуманитарной помощью. Стало известно что привезли
Автомобили очередного, 132-го, конвоя МЧС РФ доставили в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и строительные материалы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В понедельник, 25 апреля, автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск. Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из 10 автомобилей плюс одна машина сопровождения, доставил в Луганск продукты питания и стройматериалы», — говорится в сообщении.
Политика - Сегодня, 12:06 115

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