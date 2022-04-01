В Луганск вчера прибыл 132-й конвой с гуманитарной помощью. Стало известно что привезли



«В понедельник, 25 апреля, автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск. Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из 10 автомобилей плюс одна машина сопровождения, доставил в Луганск продукты питания и стройматериалы», — говорится в сообщении.



Автомобили очередного, 132-го, конвоя МЧС РФ доставили в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и строительные материалы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Политика - Сегодня, 12:06 115