ПриватБанк через 4 дня может изъять со счетов своих клиентов около 600 млн гривен. Вы еще можете спасти свои деньги



В целом, на таких счетах украинцы совместно имеют более 600 миллионов гривен. Эти деньги люди получали за онлайн-покупки в магазинах, которые являются партнерами ПриватБанка. Бонусы начислялись на каждую покупку в виде своеобразного кэшбека. Потратить накопленные средства можно было в этих же магазинах.



Но со следующего месяца программа больше не будет работать, а все деньги, которые люди не успеют потратить, будут переведены на поддержку армии и восстановление инфраструктуры Украины. Если вы хотите воспользоваться своими бонусными средствами, то спешите. Тратить их можно онлайн или офлайн. Информация о магазинах-партнерах, доступна на сайте ПриватБанка.

Банк блокирует и обычные счета, но в редких случаях

Кроме бонусных, Приватбанк может заблокировать (временно), и обычные счета. В частности, с такой проблемой уже сталкивались семьи военнослужащих, которым последние доверили свои зарплатные карты. Был случай, когда жена военного не смогла перевести средства с его карты на другой счет, ведь карточку сразу заблокировали. Сталкивались с проблемой и беженцы, которые выехали за границу и захотели снять деньги с карточки Приватбанка.



В учреждении отвечают, что есть ряд операций, автоматически попадающих в число подозрительных. Тогда система блокирует счет, чтобы уберечь средства от вероятных аферистов. Только владелец карты, выполнив определенные инструкции, может разблокировать ее.

Под подозрительные операции чаще всего попадает:

снятие или перевод сразу большой суммы средств,

большое количество транзакций проведенных в течение одного дня,

неверное введение пин-кода и неоднократное его повторение и т.д.

Школа выживания - Сегодня, 13:11 125 С 1 мая ПриватБанк закрывает программу Бонус+, а вместе с этим все бонусные счета клиентов, на которых еще есть деньги.В целом, на таких счетах украинцы совместно имеют более 600 миллионов гривен. Эти деньги люди получали за онлайн-покупки в магазинах, которые являются партнерами ПриватБанка. Бонусы начислялись на каждую покупку в виде своеобразного кэшбека. Потратить накопленные средства можно было в этих же магазинах.Но со следующего месяца программа больше не будет работать, а все деньги, которые люди не успеют потратить, будут переведены на поддержку армии и восстановление инфраструктуры Украины. Если вы хотите воспользоваться своими бонусными средствами, то спешите. Тратить их можно онлайн или офлайн. Информация о магазинах-партнерах, доступна на сайте ПриватБанка.Банк блокирует и обычные счета, но в редких случаяхКроме бонусных, Приватбанк может заблокировать (временно), и обычные счета. В частности, с такой проблемой уже сталкивались семьи военнослужащих, которым последние доверили свои зарплатные карты. Был случай, когда жена военного не смогла перевести средства с его карты на другой счет, ведь карточку сразу заблокировали. Сталкивались с проблемой и беженцы, которые выехали за границу и захотели снять деньги с карточки Приватбанка.В учреждении отвечают, что есть ряд операций, автоматически попадающих в число подозрительных. Тогда система блокирует счет, чтобы уберечь средства от вероятных аферистов. Только владелец карты, выполнив определенные инструкции, может разблокировать ее.Под подозрительные операции чаще всего попадает:снятие или перевод сразу большой суммы средств,большое количество транзакций проведенных в течение одного дня,неверное введение пин-кода и неоднократное его повторение и т.д.Школа выживания - Сегодня, 13:11 125

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