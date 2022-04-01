На Луганск надвигаются грозы. Начнутся во второй половине дня и до самого вечера





«Во второй половине дня с сохранением вечером 26 апреля в Луганске и местами по территории региона ожидаются грозы», — говорится в сообщении.

Погода в Луганске - Сегодня, 14:56 80 Гроза ожидается на территории Луганщины во второй половине дня и вечером 26 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Погода в Луганске - Сегодня, 14:56 80

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