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На Луганск надвигаются грозы. Начнутся во второй половине дня и до самого вечера

verter Сегодня, 15:1579Новости
На Луганск надвигаются грозы. Начнутся во второй половине дня и до самого вечера
Гроза ожидается на территории Луганщины во второй половине дня и вечером 26 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Во второй половине дня с сохранением вечером 26 апреля в Луганске и местами по территории региона ожидаются грозы», — говорится в сообщении.
Погода в Луганске - Сегодня, 14:56 80

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