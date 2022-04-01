Приватбанк обещает вернуть все некорректно списанные деньги до конца недели
В результате сбоя в работе Приватбанка, который наблюдался 23 апреля, со счетов клиентов исчезли деньги.
Это подтверждают отзывы, оставленные на «Минфине».
Куда делись деньги?
«На выходных делали покупки, приходили смс о списании, то об отмене операции. Потом пришли СМС по списанию денег за совершенные покупки. В итоге сегодня на карте недостает около 2000 грн. Куда делись эти деньги?», — написала пользователь под ником Elenelen.
Пользователь Ella83 пожаловалась, что одна и та же сумма была списана с карты дважды.
Что говорит Приватбанк
В мобильном приложении и веб-версии Приват24 уже появилось сообщение, в котором клиентам обещают вернуть некорректно списанные деньги до пятницы, 29 апреля.
Тем, кто не получит свои деньги обратно, рекомендуют обращаться в чат или на номер 3700. Школа выживания - Сегодня, 17:00 69
Это подтверждают отзывы, оставленные на «Минфине».
Куда делись деньги?
«На выходных делали покупки, приходили смс о списании, то об отмене операции. Потом пришли СМС по списанию денег за совершенные покупки. В итоге сегодня на карте недостает около 2000 грн. Куда делись эти деньги?», — написала пользователь под ником Elenelen.
Пользователь Ella83 пожаловалась, что одна и та же сумма была списана с карты дважды.
Что говорит Приватбанк
В мобильном приложении и веб-версии Приват24 уже появилось сообщение, в котором клиентам обещают вернуть некорректно списанные деньги до пятницы, 29 апреля.
Тем, кто не получит свои деньги обратно, рекомендуют обращаться в чат или на номер 3700. Школа выживания - Сегодня, 17:00 69
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