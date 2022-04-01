На Луганщине установили сроки выплаты пенсий за март и апрель 2022 года
В Луганске установили выплатной период для доставки пенсий за март и апрель 2022 года на территории Луганщины.
«С целью реализации права на пенсионное обеспечение граждан, зарегистрированных по состоянию на 19.02.2022 по месту жительства на территориях Беловодского, Меловского, Новопсковского, Марковского, Сватовского, Белокуракинского, Старобельского, Новоайдарского и Троицкого районов Правительство постановляет: 1. Установить выплатной период для доставки пенсий за март и апрель 2022 года на территории Беловодского, Меловского, Новопсковского, Марковского, Сватовского, Белокуракинского, Старобельского, Новоайдарского и Троицкого районов с 26.04.2022 по 25.05.2022», — говорится в документе.
Предприятию «Почта ЛНР» поручено «провести сверку расчетов по выплате и доставке пенсий и иных пенсионных выплат по состоянию на 01.05.2022 и по окончании выплатного периода, установленного пунктом 1 настоящего постановления, с государственными учреждениями, входящими в единую централизованную систему государственных учреждений по обеспечению реализации государственной политики в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования и пенсионного обеспечения».
Постановление вступило в силу. Новости Региона - Сегодня, 10:30 103
«С целью реализации права на пенсионное обеспечение граждан, зарегистрированных по состоянию на 19.02.2022 по месту жительства на территориях Беловодского, Меловского, Новопсковского, Марковского, Сватовского, Белокуракинского, Старобельского, Новоайдарского и Троицкого районов Правительство постановляет: 1. Установить выплатной период для доставки пенсий за март и апрель 2022 года на территории Беловодского, Меловского, Новопсковского, Марковского, Сватовского, Белокуракинского, Старобельского, Новоайдарского и Троицкого районов с 26.04.2022 по 25.05.2022», — говорится в документе.
Предприятию «Почта ЛНР» поручено «провести сверку расчетов по выплате и доставке пенсий и иных пенсионных выплат по состоянию на 01.05.2022 и по окончании выплатного периода, установленного пунктом 1 настоящего постановления, с государственными учреждениями, входящими в единую централизованную систему государственных учреждений по обеспечению реализации государственной политики в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования и пенсионного обеспечения».
Постановление вступило в силу. Новости Региона - Сегодня, 10:30 103
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