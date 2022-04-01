На Луганщине установили сроки выплаты пенсий за март и апрель 2022 года



«С целью реализации права на пенсионное обеспечение граждан, зарегистрированных по состоянию на 19.02.2022 по месту жительства на территориях Беловодского, Меловского, Новопсковского, Марковского, Сватовского, Белокуракинского, Старобельского, Новоайдарского и Троицкого районов Правительство постановляет: 1. Установить выплатной период для доставки пенсий за март и апрель 2022 года на территории Беловодского, Меловского, Новопсковского, Марковского, Сватовского, Белокуракинского, Старобельского, Новоайдарского и Троицкого районов с 26.04.2022 по 25.05.2022», — говорится в документе.



В Луганске установили выплатной период для доставки пенсий за март и апрель 2022 года на территории Луганщины.Предприятию «Почта ЛНР» поручено «провести сверку расчетов по выплате и доставке пенсий и иных пенсионных выплат по состоянию на 01.05.2022 и по окончании выплатного периода, установленного пунктом 1 настоящего постановления, с государственными учреждениями, входящими в единую централизованную систему государственных учреждений по обеспечению реализации государственной политики в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования и пенсионного обеспечения».Постановление вступило в силу. Новости Региона - Сегодня, 10:30 103