В Луганске на майские праздники будут длинные выходные. В три этапа
В Луганске проинформировали о выходных днях в период майских праздников.
В ведомстве отметили, что «в 2022 году луганчан ожидают длинные майские выходные, которые пройдут в три этапа».
Нерабочими праздничными днями являются:
1 мая — Праздник Весны и Труда:
9 мая — День Победы;
12 мая — День Луганской Народной Республики.
В среду, 11 мая, рабочий день будет сокращен на один час, так как является предпраздничным. При этом суббота, 21 мая, является рабочим днем. Политика - Сегодня, 11:30 114
В ведомстве отметили, что «в 2022 году луганчан ожидают длинные майские выходные, которые пройдут в три этапа».
Нерабочими праздничными днями являются:
1 мая — Праздник Весны и Труда:
9 мая — День Победы;
12 мая — День Луганской Народной Республики.
«Таким образом, период длительного непрерывного отдыха составит:
с 30 апреля по 2 мая;
с 7 мая по 9 мая;
с 12 мая по 15 мая», — говорится в сообщении.
с 30 апреля по 2 мая;
с 7 мая по 9 мая;
с 12 мая по 15 мая», — говорится в сообщении.
В среду, 11 мая, рабочий день будет сокращен на один час, так как является предпраздничным. При этом суббота, 21 мая, является рабочим днем. Политика - Сегодня, 11:30 114
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