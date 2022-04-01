Курс рубля растет перед майскими праздниками в Луганске

В Луганске с 27 апреля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

72,7089 рубля

1 ЕВРО

76,6670 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Накануне, в Луганске действовали следующие курсы валют:

1 доллар США

73,5050 рубля

1 ЕВРО

80,0249 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 11:15 111