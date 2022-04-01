Курс рубля растет перед майскими праздниками в Луганске
В Луганске с 27 апреля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,7089 рубля
1 ЕВРО
76,6670 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Накануне, в Луганске действовали следующие курсы валют:
1 доллар США
73,5050 рубля
1 ЕВРО
80,0249 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 11:15 111
1 доллар США
72,7089 рубля
1 ЕВРО
76,6670 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Накануне, в Луганске действовали следующие курсы валют:
1 доллар США
73,5050 рубля
1 ЕВРО
80,0249 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 11:15 111
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