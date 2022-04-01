В Станице Луганской идет разминирование берегов Северского Донца
Саперы обезвредили более 150 взрывоопасных предметов, обнаруженных в прибрежных районах Станицы Луганской. Об этом сообщили военные.
Новости Региона - Сегодня, 11:14 92
«Саперами международного противоминного центра было разминировано более 150 взрывоопасных предметов у прибрежных районов Станицы Луганской», — говорится в заявлении.
«Саперами международного противоминного центра было разминировано более 150 взрывоопасных предметов у прибрежных районов Станицы Луганской», — говорится в заявлении.
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