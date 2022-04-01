

С 04.04.2022 предприятию «Коммунсервис Белокуракинского района», осуществляющему деятельность в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения и обращения с бытовыми отходами на территории Белокуракинского района, установлены временные тарифы на коммунальные услуги с учетом налога с оборота 2,0 %:

на централизованное водоснабжение:

для населения — 45,06 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 45,06 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 45,06 рос. руб. за 1 куб. м;

на централизованное водоотведение:

для населения — 78,71 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 78,71 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 78,71 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по перевозке твердых бытовых отходов:

для населения — 174,99 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 174,99 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 174,99 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по перевозке крупногабаритных бытовых отходов:

для населения — 378,72 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 378,72 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 378,72 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по перевозке ремонтных бытовых отходов:

для населения — 375,73 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 375,73 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 375,73 рос. руб. за 1 куб. м.



Установлены временные тарифы на коммунальные услуги на территории Белокуракинского района.«Коммунсервис Белокуракинского района» должен «в срок до 01.07.2022 обеспечить предоставление уполномоченным органам расчетов тарифов на коммунальные услуги».Экономика - Сегодня, 12:31 73