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Установлены временные тарифы на коммунальные услуги на территории Белокуракинского района

verter Сегодня, 12:4554Новости
Установлены временные тарифы на коммунальные услуги на территории Белокуракинского района
Установлены временные тарифы на коммунальные услуги на территории Белокуракинского района.

С 04.04.2022 предприятию «Коммунсервис Белокуракинского района», осуществляющему деятельность в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения и обращения с бытовыми отходами на территории Белокуракинского района, установлены временные тарифы на коммунальные услуги с учетом налога с оборота 2,0 %:
на централизованное водоснабжение:
для населения — 45,06 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 45,06 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 45,06 рос. руб. за 1 куб. м;
на централизованное водоотведение:
для населения — 78,71 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 78,71 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 78,71 рос. руб. за 1 куб. м;
на услуги по перевозке твердых бытовых отходов:
для населения — 174,99 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 174,99 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 174,99 рос. руб. за 1 куб. м;
на услуги по перевозке крупногабаритных бытовых отходов:
для населения — 378,72 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 378,72 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 378,72 рос. руб. за 1 куб. м;
на услуги по перевозке ремонтных бытовых отходов:
для населения — 375,73 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 375,73 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 375,73 рос. руб. за 1 куб. м.

«Коммунсервис Белокуракинского района» должен «в срок до 01.07.2022 обеспечить предоставление уполномоченным органам расчетов тарифов на коммунальные услуги».
Экономика - Сегодня, 12:31 73

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