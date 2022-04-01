В городе Счастье установлены новые тарифы на ЖКХ



С 08.04.2022 «Жилстройсервису города Счастье», осуществляющему деятельность в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, содержания домов, сооружений и придомовых территорий и обращения с бытовыми отходами на территории города Счастье, установлены временные тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом налога с оборота 2,0%:

на централизованное водоснабжение:

для населения — 25,16 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 25,16 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 25,16 рос. руб. за 1 куб. м;

на централизованное водоотведение:

для населения — 36,25 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 36,25 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 36,25 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по перевозке твердых бытовых отходов:

для населения — 200,00 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 200,00 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 200,00 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по захоронению твердых бытовых отходов:

для населения — 88,19 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 88,19 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 88,19 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — согласно приложению к постановлению.



Установлены временные тарифы на жилищно-коммунальные услуги на территории Счастья.Удобный город - Сегодня, 12:00 207