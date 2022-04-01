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В городе Счастье установлены новые тарифы на ЖКХ

bot Сегодня, 12:4550Новости
В городе Счастье установлены новые тарифы на ЖКХ
Установлены временные тарифы на жилищно-коммунальные услуги на территории Счастья.

С 08.04.2022 «Жилстройсервису города Счастье», осуществляющему деятельность в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, содержания домов, сооружений и придомовых территорий и обращения с бытовыми отходами на территории города Счастье, установлены временные тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом налога с оборота 2,0%:
на централизованное водоснабжение:
для населения — 25,16 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 25,16 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 25,16 рос. руб. за 1 куб. м;
на централизованное водоотведение:
для населения — 36,25 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 36,25 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 36,25 рос. руб. за 1 куб. м;
на услуги по перевозке твердых бытовых отходов:
для населения — 200,00 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 200,00 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 200,00 рос. руб. за 1 куб. м;
на услуги по захоронению твердых бытовых отходов:
для населения — 88,19 рос. руб. за 1 куб. м;
бюджетных организаций — 88,19 рос. руб. за 1 куб. м;
прочих потребителей — 88,19 рос. руб. за 1 куб. м;
на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — согласно приложению к постановлению.
Удобный город - Сегодня, 12:00 207

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