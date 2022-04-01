Установлены новые тарифы на ЖКХ на территории Новопсковского района.



С 05.04.2022 предприятию «Новопсковсервис», осуществляющему деятельность в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения и обращения с бытовыми отходами на территории Новопсковского района, установлены временные тарифы на коммунальные услуги с учетом налога с оборота 2,0 %:

на централизованное водоснабжение:

для населения — 58,23 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 58,23 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 58,23 рос. руб. за 1 куб. м;

на централизованное водоотведение:

для населения — 82,39 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 82,39 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 82,39 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по перевозке твердых бытовых отходов:

для населения — 176,89 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 176,89 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 176,89 рос. руб. за 1 куб. м;

на услуги по захоронению твердых бытовых отходов:

для населения — 44,10 рос. руб. за 1 куб. м;

бюджетных организаций — 44,10 рос. руб. за 1 куб. м;

прочих потребителей — 44,10 рос. руб. за 1 куб. м".



Установлены временные тарифы на коммунальные услуги на территории Новопсковского района.Экономика - Сегодня, 13:00 124