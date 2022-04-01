Массовый сбой в мобильной сети Киевстар. Связи нет до сих пор со вчерашнего вечера.



«Это Ужас! Практически 2 часа нет связи. Нет возможности позвонить. Даже на Инфокиевстар»,

«Как компенсируете интернет надо, а связи нет на Закарпатье город Виноградово»,

«Теперь еще в Киеве связь отсутствует, складывается такое ощущение что это орки отключают»,

«Добрый вечер. Ивано-Франковск. Нет мобильной связи»,

«Тернопольская область. Не работает связь и даже не открывается сайт и приложение», «Походу по всей Украине лежит связь» , — пишут возмущенные абоненты.





«Мы уже работаем над устранением сложностей, которые возникли в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме! Обещаем, что в ближайшее время все починим, те, кто столкнулся с ограничениями, получат от нас компенсации», — отвечают в Киевстар.

При этом никаких подробностей по поводу причины сбоя в Киевстар не извещают.

