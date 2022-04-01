Массовый сбой в мобильной сети Киевстар. Связи нет до сих пор со вчерашнего вечера.
Связь Киевстар перестала работать сегодня ночью. После того, как связи не было уже более двух часов, в компании заявили, что знают причину и обещают в ближайшее время устранить ее. Между тем сигналы о прерванной связи и упущенных возможностях поступали из разных уголков Украины.
Массовые нарекания на отсутствие связи начали поступать после 22 часов 26 апреля. Сигналы поступают из разных уголков Украины. Клиенты компании обрушили на Киевстар гигабайты гнева. Люди не могут воспользоваться ни мобильной связью, ни Интернетом. Между тем, непрерывная связь многим нужна не только для того, чтобы поговорить с приятелями, но и для работы. Ведь сейчас, как никогда, много украинцев работают онлайн, причем даже в ночное время. И для многих потеря связи — эквивалент потерянного заработка, а то и работы.
«Это Ужас! Практически 2 часа нет связи. Нет возможности позвонить. Даже на Инфокиевстар»,
«Как компенсируете интернет надо, а связи нет на Закарпатье город Виноградово»,
«Теперь еще в Киеве связь отсутствует, складывается такое ощущение что это орки отключают»,
«Добрый вечер. Ивано-Франковск. Нет мобильной связи»,
«Тернопольская область. Не работает связь и даже не открывается сайт и приложение», «Походу по всей Украине лежит связь» , — пишут возмущенные абоненты.
В Киевстаре признают, что проблема есть. Говорят, произошел «краткосрочный сбой в работе информационных систем Киевстара». Но инженеры компании уже трудятся над проблемой.
Массовые нарекания на отсутствие связи начали поступать после 22 часов 26 апреля. Сигналы поступают из разных уголков Украины. Клиенты компании обрушили на Киевстар гигабайты гнева. Люди не могут воспользоваться ни мобильной связью, ни Интернетом. Между тем, непрерывная связь многим нужна не только для того, чтобы поговорить с приятелями, но и для работы. Ведь сейчас, как никогда, много украинцев работают онлайн, причем даже в ночное время. И для многих потеря связи — эквивалент потерянного заработка, а то и работы.
«Это Ужас! Практически 2 часа нет связи. Нет возможности позвонить. Даже на Инфокиевстар»,
«Как компенсируете интернет надо, а связи нет на Закарпатье город Виноградово»,
«Теперь еще в Киеве связь отсутствует, складывается такое ощущение что это орки отключают»,
«Добрый вечер. Ивано-Франковск. Нет мобильной связи»,
«Тернопольская область. Не работает связь и даже не открывается сайт и приложение», «Походу по всей Украине лежит связь» , — пишут возмущенные абоненты.
В Киевстаре признают, что проблема есть. Говорят, произошел «краткосрочный сбой в работе информационных систем Киевстара». Но инженеры компании уже трудятся над проблемой.
Новости Украины - Сегодня, 12:38 89
«Мы уже работаем над устранением сложностей, которые возникли в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме! Обещаем, что в ближайшее время все починим, те, кто столкнулся с ограничениями, получат от нас компенсации», — отвечают в Киевстар.
При этом никаких подробностей по поводу причины сбоя в Киевстар не извещают.
«Мы уже работаем над устранением сложностей, которые возникли в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме! Обещаем, что в ближайшее время все починим, те, кто столкнулся с ограничениями, получат от нас компенсации», — отвечают в Киевстар.
При этом никаких подробностей по поводу причины сбоя в Киевстар не извещают.
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