В Москве назначили нового «куратора» Донбасса?
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко стал куратором отношений между Москвой и «ЛДНР», сменив на посту Дмитрия Козака. Об этом сообщает российское издание «РБК» со ссылкой на пять источников.
Теперь за работу с республиками отвечает управление по внутренней политике (УВП), которым руководит Кириенко, а не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству.
По информации журналистов, в УВП создается новый департамент, который будет заниматься исключительно вопросами взаимодействия с Луганском и Донецком.
Один из собеседников «РБК» сказал, что смена куратора свидетельствует «как минимум об особом порядке взаимодействия с республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного их вхождения в состав России».
Другой источник отметил, что такие изменений связаны с тем, что Козак отвечал за переговоры по Минским соглашениям, реализация которых провалилась.
Также «РБК» со ссылкой на Tg-каналы сообщает, что Кириенко на прошлой неделе посетил Донецк, где встретился с главами «ДНР» и «ЛНР» Пушилиным и Пасечником. Эта поездка была «презентационной и ознакомительной».
В частности, по сведениям проекта @wargonzo в эти дни в Луганске и Донецке побывал куратор всей внутренней политики РФ — первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Вместе с ним были начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП.
С мест сообщают, что Кириенко провел встречи со всеми, кто принимает решения — главами каждой из республик, членами правительств, силовиками и даже общественниками и информационщиками. Политика - Сегодня, 19:45 180
Теперь за работу с республиками отвечает управление по внутренней политике (УВП), которым руководит Кириенко, а не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству.
По информации журналистов, в УВП создается новый департамент, который будет заниматься исключительно вопросами взаимодействия с Луганском и Донецком.
Один из собеседников «РБК» сказал, что смена куратора свидетельствует «как минимум об особом порядке взаимодействия с республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного их вхождения в состав России».
Другой источник отметил, что такие изменений связаны с тем, что Козак отвечал за переговоры по Минским соглашениям, реализация которых провалилась.
Также «РБК» со ссылкой на Tg-каналы сообщает, что Кириенко на прошлой неделе посетил Донецк, где встретился с главами «ДНР» и «ЛНР» Пушилиным и Пасечником. Эта поездка была «презентационной и ознакомительной».
В частности, по сведениям проекта @wargonzo в эти дни в Луганске и Донецке побывал куратор всей внутренней политики РФ — первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Вместе с ним были начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП.
С мест сообщают, что Кириенко провел встречи со всеми, кто принимает решения — главами каждой из республик, членами правительств, силовиками и даже общественниками и информационщиками. Политика - Сегодня, 19:45 180
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