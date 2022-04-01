Сбой работы в сети Киевстар. Компания дала официальные разъяснения



«Наши технические специалисты приложили максимальные усилия, чтобы решать эту проблему как можно скорее. Мы ведь понимаем важность связи в это непростое время. Уже несколько часов сервисы у клиентов снова начали работать.

В качестве компенсации мы предоставим нашим клиентам, кто испытал проблему, дополнительные пакеты услуг в виде минут для звонков на другие сети или гигабайты интернета», — говорится в сообщении.



В ночь с 26 на 27 апреля в работе информационных систем Киевстар произошел временный сбой, из-за чего у части клиентов наблюдались краткосрочные ограничения в работе голосовых услуг.Об этом журналисты сообщили в PR-cлужбе компании.Новости Украины - Сегодня, 20:32 32