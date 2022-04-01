Завтра в Луганске до 20 градусов тепла. До конца недели без дождей





«С 21:00 27 апреля до 21:00 28 апреля на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что:

в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — 18-20 градусов тепла;

в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 7-9 градусов, днем — от 16 до 18 градусов тепла;

в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 17 до 19 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни преимущественно без осадков, ожидаются колебания температурного фона.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:54 102 Температура воздуха на Луганщине 28 апреля будет колебаться от плюс 5 градусов ночью до 20 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что:в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — 18-20 градусов тепла;в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 7-9 градусов, днем — от 16 до 18 градусов тепла;в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 17 до 19 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни преимущественно без осадков, ожидаются колебания температурного фона.Погода в Луганске - Сегодня, 20:54 102

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