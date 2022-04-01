Рубль продолжает давить доллар и евро в Луганске. Гривну никто не трогает
В Луганске с 28 апреля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,8764 рубля
1 ЕВРО
75,9224 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера, 27 апреля курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
72,7089 рубля
1 ЕВРО
76,6670 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:30 37
1 доллар США
72,8764 рубля
1 ЕВРО
75,9224 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Вчера, 27 апреля курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
72,7089 рубля
1 ЕВРО
76,6670 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 05:30 37
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