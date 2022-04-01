Рубль продолжает давить доллар и евро в Луганске. Гривну никто не трогает



1 доллар США

72,8764 рубля

1 ЕВРО

75,9224 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Вчера, 27 апреля курсы основных валют в Луганске были такими:

1 доллар США

72,7089 рубля

1 ЕВРО

76,6670 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 05:30 37 В Луганске с 28 апреля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США72,8764 рубля1 ЕВРО75,9224 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляВчера, 27 апреля курсы основных валют в Луганске были такими:1 доллар США72,7089 рубля1 ЕВРО76,6670 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляЭкономика - Сегодня, 05:30 37

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