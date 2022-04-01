Все объекты незавершенного строительства заберут в госсобственность
В Луганске приняли решение все объекты незавершенного строительства забрать в государственную или муниципальную собственность.
Действие порядка распространяется на объекты:
возведенные на специально отведенных земельных участках согласно разрешительным документам на выполнение строительных работ, выданным в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их выдачи, и не введенные в эксплуатацию до 12 мая 2014 года,
за исключением объектов, которые по функциональному назначению относятся к индивидуальным (усадебным) жилым домам, садовым и дачным домам.
Согласно документу, основаниями для обращения объектов в государственную собственность и/или муниципальную собственность являются:
потребность завершения строительства объектов, которые по функциональному назначению относятся к жилым зданиям (дома с двумя и более квартирами, общежития), для дальнейшего их использования в целях обеспечения жильем граждан, жилые помещения которых пострадали в результате боевых действий, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий;
потребность завершения строительства объектов иного функционального назначения для обеспечения социального и экономического развития;
предоставление объектов для инвестиционной деятельности в порядке, установленном законодательством.
Постановление вступило в силу. С текстом документа можно ознакомиться на сайте. Экономика - Сегодня, 07:16 74
Действие порядка распространяется на объекты:
возведенные на специально отведенных земельных участках согласно разрешительным документам на выполнение строительных работ, выданным в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их выдачи, и не введенные в эксплуатацию до 12 мая 2014 года,
за исключением объектов, которые по функциональному назначению относятся к индивидуальным (усадебным) жилым домам, садовым и дачным домам.
Согласно документу, основаниями для обращения объектов в государственную собственность и/или муниципальную собственность являются:
потребность завершения строительства объектов, которые по функциональному назначению относятся к жилым зданиям (дома с двумя и более квартирами, общежития), для дальнейшего их использования в целях обеспечения жильем граждан, жилые помещения которых пострадали в результате боевых действий, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий;
потребность завершения строительства объектов иного функционального назначения для обеспечения социального и экономического развития;
предоставление объектов для инвестиционной деятельности в порядке, установленном законодательством.
Постановление вступило в силу. С текстом документа можно ознакомиться на сайте. Экономика - Сегодня, 07:16 74
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