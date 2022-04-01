Где в Украине во время войны самые высокие зарплаты



Судя по официальной информации, в апреле 2022 года в Украине самая высокая средняя зарплата была в Киеве — 26 000 гривен,

на втором месте Днепропетровская область — 25 600 гривен,

на третьем месте Львовская область — 24 800 гривен,

на четвертом месте Полтавская область — 23 400 гривен,

на пятом месте находится Одесская область 23 000 гривен.

Обращает на себя внимание, что в Киеве зарплаты заметно снизились.



Что же касается регионов, где платят меньше всего, то в апреле антирекорд поставила Киевская область — 13 000 гривен. Также не могут похвастаться высокими зарплатами Тернопольская (13 500 грн), Ивано-Франковская (13 600 грн), Черновицкая (14 000 грн) и Хмельницкая (14 500 грн) области.

Данных по Луганской области вообще нет. Новости Украины - Сегодня, 08:33 159 В Украине после начала полномасштабных военных действий многие работодатели были вынуждены снизить зарплаты своим сотрудникам. Стало известно, в каких регионах Украины сейчас самые высокие и самые низкие зарплаты.Судя по официальной информации, в апреле 2022 года в Украине самая высокая средняя зарплата была в Киеве — 26 000 гривен,на втором месте Днепропетровская область — 25 600 гривен,на третьем месте Львовская область — 24 800 гривен,на четвертом месте Полтавская область — 23 400 гривен,на пятом месте находится Одесская область 23 000 гривен.Обращает на себя внимание, что в Киеве зарплаты заметно снизились.Что же касается регионов, где платят меньше всего, то в апреле антирекорд поставила Киевская область — 13 000 гривен. Также не могут похвастаться высокими зарплатами Тернопольская (13 500 грн), Ивано-Франковская (13 600 грн), Черновицкая (14 000 грн) и Хмельницкая (14 500 грн) области.Данных по Луганской области вообще нет. Новости Украины - Сегодня, 08:33 159

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