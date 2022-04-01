Новые тарифы ЖКХ в Луганске вводятся с 7 мая
Новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий начнут действовать в Луганске с 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление экономики.
«Распоряжение главы администрации Луганска «Об установлении городскому коммунальному предприятию «Центрожилком» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий» вступает в действие с 7 мая 2022 года», — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что «максимальный рост тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, который определен на период с 1 января по 1 июля 2022 года постановлением от 30 декабря 2021 года № 1127/21 «О максимальной величине роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги», составляет 29%".
В мэрии пояснили, что для жилых домов (общежитий), расположенных в Луганске, Александровске и поселке городского типа Юбилейное, обслуживание которых осуществляется городским коммунальным предприятием (ГКП) «Центрожилком», «размеры тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий по каждому дому отдельно увеличиваются не более, чем на 29% от размера ранее действующих тарифов».
«Необходимую информацию о перечне услуг, размере, структуре тарифа, общей сумме месячного платежа и периодичности оказания услуг потребители могут получить в соответствии с договором об оказании услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий непосредственно в центральном офисе ГКП либо в его филиалах», — проинформировали в мэрии.
Подробнее ознакомиться с текстом распоряжения можно на сайтах администрации Луганска, а также ГКП «Центрожилком».
Экономика - Сегодня, 14:05 67
«Распоряжение главы администрации Луганска «Об установлении городскому коммунальному предприятию «Центрожилком» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий» вступает в действие с 7 мая 2022 года», — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что «максимальный рост тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, который определен на период с 1 января по 1 июля 2022 года постановлением от 30 декабря 2021 года № 1127/21 «О максимальной величине роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги», составляет 29%".
В мэрии пояснили, что для жилых домов (общежитий), расположенных в Луганске, Александровске и поселке городского типа Юбилейное, обслуживание которых осуществляется городским коммунальным предприятием (ГКП) «Центрожилком», «размеры тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий по каждому дому отдельно увеличиваются не более, чем на 29% от размера ранее действующих тарифов».
«Необходимую информацию о перечне услуг, размере, структуре тарифа, общей сумме месячного платежа и периодичности оказания услуг потребители могут получить в соответствии с договором об оказании услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий непосредственно в центральном офисе ГКП либо в его филиалах», — проинформировали в мэрии.
Подробнее ознакомиться с текстом распоряжения можно на сайтах администрации Луганска, а также ГКП «Центрожилком».
Экономика - Сегодня, 14:05 67
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