Новые тарифы ЖКХ в Луганске вводятся с 7 мая



«Распоряжение главы администрации Луганска «Об установлении городскому коммунальному предприятию «Центрожилком» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий» вступает в действие с 7 мая 2022 года», — говорится в сообщении.





«Необходимую информацию о перечне услуг, размере, структуре тарифа, общей сумме месячного платежа и периодичности оказания услуг потребители могут получить в соответствии с договором об оказании услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий непосредственно в центральном офисе ГКП либо в его филиалах», — проинформировали в мэрии.

