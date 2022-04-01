Сегодня ночью и утром ожидаются заморозки на Луганщине
Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются на Луганщине ночью и утром 29 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
Погода в Луганске - Сегодня, 22:09 58
«В ночные и утренние часы 29 апреля местами по территории региона ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — прогнозируют синоптики.
«В ночные и утренние часы 29 апреля местами по территории региона ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — прогнозируют синоптики.
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