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В Украине запретят взыскивать долги за коммунальные услуги

bot Сегодня, 22:300Новости
В Украине запретят взыскивать долги за коммунальные услуги
В Украине на время действия военног положения на законодательном уровне могут запретить взимать долги за коммунальные услуги. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект № 7317.

Речь, в частности, идет про запрет взыскивать в принудительном порядке долги за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Про юридических лиц в этом документе ничего не говорится.
Кроме того, авторы этого законопроекта считает необходимым, чтобы во время войны частные исполнители не исполняли исполнительные надписи нотариусов. Такой пункт тоже есть в документе.
В Украине запретят взыскивать долги за коммунальные услуги
Авторы проекта закона № 7317 исходят из того, что во время боевых действий многие украинцы просто не имеют достаточных денежных средств на оплату коммуналки. После отмены военного положения вышеуказанные нормы должны быть отменены.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 21:52 94

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