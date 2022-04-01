Сегодня днем в Луганске будет 21 градус тепла. В субботу — похолодание и дожди с грозами





«29 апреля на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 16-21 градус тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем — от 16 до 18 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в субботу при прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдут дожди с грозами, ожидается понижение температурного фона на 3-5 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 86 Температура воздуха днем 29 апреля в Луганске ожидается около 21 градуса тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 18-20 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем — от 16 до 18 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в субботу при прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдут дожди с грозами, ожидается понижение температурного фона на 3-5 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 86

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