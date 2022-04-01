Владельцы украинских АЗС наплевали на решение правительства: цены на бензин подняли выше разрешенных
В Украине с мая 2021 года сети АЗС не могут продавать бензин и дизельное топливо по цене, с учетом торговой надбавки, установленной Министерством экономики. Однако, на этой неделе правила игры, похоже, поменялись...
В частности, 27 апреля на заправках сетей Авиас и ANP стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 2 гривны:
бензин А-92 начали продавать за 35,10 грн за литр,
бензин А-95 — за 36,10 грн за литр,
дизельное топливо — за 40,66 грн за литр.
Это на 3-5% больше, чем предельные цены, установленные Министерством экономики на конец апреля.
Государственное регулирование цен на топливо ввели в Украине в мае 2021 года. Предполагалось, что это поможет стабилизировать цены и помешает их резкому увеличению. Однако, после начала полномасштабных военных действий в Украине ситуация на топливном рынке изменилась.
Сейчас на многих украинских АЗС наблюдается дефицит топлива. Некоторые эксперты считают, что дефицит будет усиливаться. Новости Украины - Сегодня, 07:00 131
В частности, 27 апреля на заправках сетей Авиас и ANP стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 2 гривны:
бензин А-92 начали продавать за 35,10 грн за литр,
бензин А-95 — за 36,10 грн за литр,
дизельное топливо — за 40,66 грн за литр.
Это на 3-5% больше, чем предельные цены, установленные Министерством экономики на конец апреля.
Государственное регулирование цен на топливо ввели в Украине в мае 2021 года. Предполагалось, что это поможет стабилизировать цены и помешает их резкому увеличению. Однако, после начала полномасштабных военных действий в Украине ситуация на топливном рынке изменилась.
Сейчас на многих украинских АЗС наблюдается дефицит топлива. Некоторые эксперты считают, что дефицит будет усиливаться. Новости Украины - Сегодня, 07:00 131
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