Главную опасность телефонов с двумя SIM-картами назвали эксперты
Телефоны с двумя слотами для SIM-карт имеют множество преимуществ, например они очень удобны для тех, у кого есть и рабочий, и личный номер. Однако эти аппараты имеют недостатки. Об этом рассказал технический эксперт компании Slaxico Иван Грибчу
По словам специалиста, у таких устройств часто наблюдается потеря сигнала у одной или сразу двух карт.
«Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию из более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому», — рассказал Иван Грибчук.
И чем больше таких ошибок накапливается, тем быстрее происходят нарушения в работе телефона. Самое важное, что аппарат все еще будет показывать, что связь есть. Однако фактически абоненту никто не сможет позвонить.
Решить проблему просто. По словам эксперта, нужно просто перезагрузить телефон. Но поможет это только один раз и не избавит от возникновения таких сложностей в следующий раз. Школа выживания - Сегодня, 08:00 331
По словам специалиста, у таких устройств часто наблюдается потеря сигнала у одной или сразу двух карт.
«Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию из более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому», — рассказал Иван Грибчук.
И чем больше таких ошибок накапливается, тем быстрее происходят нарушения в работе телефона. Самое важное, что аппарат все еще будет показывать, что связь есть. Однако фактически абоненту никто не сможет позвонить.
Решить проблему просто. По словам эксперта, нужно просто перезагрузить телефон. Но поможет это только один раз и не избавит от возникновения таких сложностей в следующий раз. Школа выживания - Сегодня, 08:00 331
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