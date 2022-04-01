Главную опасность телефонов с двумя SIM-картами назвали эксперты

«Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию из более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому», — рассказал Иван Грибчук.