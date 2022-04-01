Сколько будут стоить овощи в мае
На аграрном рынке Украины в нынешнем году сложилась нестандартная ситуация. Помимо сезонного фактора цены на овощи формируются также под влиянием войны. Сложности, связанные с широкомасштабными боевыми действиями на территории Украины и разрушенной логистикой, влияют на ценовой фон. Поэтому на большинство видов овощной продукции цены пошли вверх. Однако есть отдельные виды, которые даже подешевели.
О том, как формируются цены на овощи нынешней весной, и какие ценовые сдвиги ожидаются в мае, рассказали аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».
Индекс борща
Из-за того, что на рынке выпала часть овощехранилищ и теплиц, расположенных в южном регионе Украины, цены на овощи начали расти сразу с началом боевых действий. В частности, уже ощутимо прибавили в цене свекла и морковь.
Что касается еще двух овощей из борщевого набора, картофеля и капусты, то они пока приятно удивляют покупателей. И картофель, и капуста стали дешевле.
Аналитики объясняют снижение цен на картофель тем, что в Украине с осени прошлого года было заготовлено немало этого корнеплода. И сейчас, когда сезон продаж прошлогоднего урожая вышел на финишную прямую, производители вынуждены снижать цену на свой товар, чтобы успеть его реализовать.
«После налаживания поставок картофеля из хранилищ Сумской, Черниговской и Николаевской областей, а также с параллельным поступлением на внутренний рынок новых объемов качественного картофеля из Польши, предложение в данном сегменте рынка постепенно начало превышать спрос, что привело к установлению негативных ценовых тенденций”, — говорится в отчете аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».
Что касается спада цен на капусту, то этому тоже есть свое объяснение. Перед пасхальными праздниками в торговую сеть поступило немало молодой капусты. И, кстати, ее тоже продают за умеренную цену. Поэтому спрос на прошлогоднюю капусту, которая была заложена на зимнее хранение, упал. И соответственно, снизились и цены на нее.
Какие цены на овощи ожидаются в мае?
Обычно в предыдущие годы в мае цены на овощи начинали снижаться. Однако в этом году вряд ли эта тенденция сохранится. Что касается картофеля и капусты, то аналитики не прогнозируют роста цен на них. Производители постараются сбыть их как можно быстрее. Следовательно, цены на них, по крайней мере, не будут повышать.
А вот, что касается остальных овощей борщевого набора (свеклы, моркови и лука), то они, вероятно, вырастут в цене. Причина — потеря логистических связей и, соответственно, замедление и сокращение поставок этих видов овощной продукции. Школа выживания - Сегодня, 09:00 1
О том, как формируются цены на овощи нынешней весной, и какие ценовые сдвиги ожидаются в мае, рассказали аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».
Индекс борща
Из-за того, что на рынке выпала часть овощехранилищ и теплиц, расположенных в южном регионе Украины, цены на овощи начали расти сразу с началом боевых действий. В частности, уже ощутимо прибавили в цене свекла и морковь.
Что касается еще двух овощей из борщевого набора, картофеля и капусты, то они пока приятно удивляют покупателей. И картофель, и капуста стали дешевле.
Аналитики объясняют снижение цен на картофель тем, что в Украине с осени прошлого года было заготовлено немало этого корнеплода. И сейчас, когда сезон продаж прошлогоднего урожая вышел на финишную прямую, производители вынуждены снижать цену на свой товар, чтобы успеть его реализовать.
«После налаживания поставок картофеля из хранилищ Сумской, Черниговской и Николаевской областей, а также с параллельным поступлением на внутренний рынок новых объемов качественного картофеля из Польши, предложение в данном сегменте рынка постепенно начало превышать спрос, что привело к установлению негативных ценовых тенденций”, — говорится в отчете аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».
Что касается спада цен на капусту, то этому тоже есть свое объяснение. Перед пасхальными праздниками в торговую сеть поступило немало молодой капусты. И, кстати, ее тоже продают за умеренную цену. Поэтому спрос на прошлогоднюю капусту, которая была заложена на зимнее хранение, упал. И соответственно, снизились и цены на нее.
Какие цены на овощи ожидаются в мае?
Обычно в предыдущие годы в мае цены на овощи начинали снижаться. Однако в этом году вряд ли эта тенденция сохранится. Что касается картофеля и капусты, то аналитики не прогнозируют роста цен на них. Производители постараются сбыть их как можно быстрее. Следовательно, цены на них, по крайней мере, не будут повышать.
А вот, что касается остальных овощей борщевого набора (свеклы, моркови и лука), то они, вероятно, вырастут в цене. Причина — потеря логистических связей и, соответственно, замедление и сокращение поставок этих видов овощной продукции. Школа выживания - Сегодня, 09:00 1
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