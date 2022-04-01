Сколько будут стоить овощи в мае



«После налаживания поставок картофеля из хранилищ Сумской, Черниговской и Николаевской областей, а также с параллельным поступлением на внутренний рынок новых объемов качественного картофеля из Польши, предложение в данном сегменте рынка постепенно начало превышать спрос, что привело к установлению негативных ценовых тенденций”, — говорится в отчете аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».



На аграрном рынке Украины в нынешнем году сложилась нестандартная ситуация. Помимо сезонного фактора цены на овощи формируются также под влиянием войны. Сложности, связанные с широкомасштабными боевыми действиями на территории Украины и разрушенной логистикой, влияют на ценовой фон. Поэтому на большинство видов овощной продукции цены пошли вверх. Однако есть отдельные виды, которые даже подешевели.О том, как формируются цены на овощи нынешней весной, и какие ценовые сдвиги ожидаются в мае, рассказали аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».Индекс борщаИз-за того, что на рынке выпала часть овощехранилищ и теплиц, расположенных в южном регионе Украины, цены на овощи начали расти сразу с началом боевых действий. В частности, уже ощутимо прибавили в цене свекла и морковь.Что касается еще двух овощей из борщевого набора, картофеля и капусты, то они пока приятно удивляют покупателей. И картофель, и капуста стали дешевле.Аналитики объясняют снижение цен на картофель тем, что в Украине с осени прошлого года было заготовлено немало этого корнеплода. И сейчас, когда сезон продаж прошлогоднего урожая вышел на финишную прямую, производители вынуждены снижать цену на свой товар, чтобы успеть его реализовать.Что касается спада цен на капусту, то этому тоже есть свое объяснение. Перед пасхальными праздниками в торговую сеть поступило немало молодой капусты. И, кстати, ее тоже продают за умеренную цену. Поэтому спрос на прошлогоднюю капусту, которая была заложена на зимнее хранение, упал. И соответственно, снизились и цены на нее.Какие цены на овощи ожидаются в мае?Обычно в предыдущие годы в мае цены на овощи начинали снижаться. Однако в этом году вряд ли эта тенденция сохранится. Что касается картофеля и капусты, то аналитики не прогнозируют роста цен на них. Производители постараются сбыть их как можно быстрее. Следовательно, цены на них, по крайней мере, не будут повышать.А вот, что касается остальных овощей борщевого набора (свеклы, моркови и лука), то они, вероятно, вырастут в цене. Причина — потеря логистических связей и, соответственно, замедление и сокращение поставок этих видов овощной продукции. Школа выживания - Сегодня, 09:00 1