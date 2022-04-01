За неделю в Луганске устранили аварии в системах жизнеобеспечения в 109 многоэтажках





«Отремонтировали систему центрального отопления в 75 многоэтажных домах, а также ликвидировали неисправности в системе холодного водоснабжения в 29 многоэтажках», — говорится в сообщении.



Кроме того, коммунальщики осуществили ремонт системы канализации на пяти объектах.

Удобный город - Сегодня, 11:30 44 Специалисты городского коммунального предприятия «Центрожилком» за неделю устранили неполадки в системах жизнеобеспечения 109 многоквартирных домов Луганска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на предприятие.Кроме того, коммунальщики осуществили ремонт системы канализации на пяти объектах.Удобный город - Сегодня, 11:30 44

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