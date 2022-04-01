За неделю в Луганске устранили аварии в системах жизнеобеспечения в 109 многоэтажках
Специалисты городского коммунального предприятия «Центрожилком» за неделю устранили неполадки в системах жизнеобеспечения 109 многоквартирных домов Луганска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на предприятие.
«Отремонтировали систему центрального отопления в 75 многоэтажных домах, а также ликвидировали неисправности в системе холодного водоснабжения в 29 многоэтажках», — говорится в сообщении.
Кроме того, коммунальщики осуществили ремонт системы канализации на пяти объектах.
Удобный город - Сегодня, 11:30 44
«Отремонтировали систему центрального отопления в 75 многоэтажных домах, а также ликвидировали неисправности в системе холодного водоснабжения в 29 многоэтажках», — говорится в сообщении.
Кроме того, коммунальщики осуществили ремонт системы канализации на пяти объектах.
Удобный город - Сегодня, 11:30 44
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