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За неделю в Луганске устранили аварии в системах жизнеобеспечения в 109 многоэтажках

robot Сегодня, 11:4551Новости
За неделю в Луганске устранили аварии в системах жизнеобеспечения в 109 многоэтажках
Специалисты городского коммунального предприятия «Центрожилком» за неделю устранили неполадки в системах жизнеобеспечения 109 многоквартирных домов Луганска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на предприятие.

«Отремонтировали систему центрального отопления в 75 многоэтажных домах, а также ликвидировали неисправности в системе холодного водоснабжения в 29 многоэтажках», — говорится в сообщении.

Кроме того, коммунальщики осуществили ремонт системы канализации на пяти объектах.
Удобный город - Сегодня, 11:30 44

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