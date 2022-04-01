Когда в банках можно будет купить валюту по выгодной цене. Курс доллара и евро на ближайшие дни

По заявлениям НБУ, с 14 апреля банки снова стали полноценными игроками валютообмена. Однако, купить валюту в их кассах практически нереально. Зато в обменниках большинства финкомпаний такой проблемы нет. Причем как в части объема покупки-продажи, так и более выгодного курса для клиента.Например, 28 апреля, по данным сайта finance.ua, банки покупали доллар в пределах коридора 29,25-32,12 гривен и продавали в пределах 32,15-32,18 гривен, а обменники финкомпаний скупали его в пределах 32,00-34,50 гривен и продавали по 34,55-35,50 гривны.Еще интереснее была ситуация по евро. Если банки покупали его по 30,96-33,50 гривен и продавали по 33,70-34,30 гривен, то в обменках финкомпаний прием был от 34,00 до 37,30 гривен, а продажа — от 37,50 до 38,00 гривен.Почему покупатели и продавцы валюты вынуждены идти в обменки финкомпанийНеофициально владельцы обменок объясняют рост котировок последних дней своим желанием заработать на страхах населения в связи с усилением боев на Донбассе и юге Украины. При увеличении курсовых рисков они просто ставят максимально возможный спред и ценник продажи по доллару и евро. Также они надеются, что люди будут переводить в валюту часть получаемой ими сейчас соцпомощи от государства.Казалось бы, курс продажи в банках явно существенно ниже, чем в обменниках, и вроде бы ответ, где лучше купить валюту, очевиден. Но реальной продажи по заявленным курсам (что по доллару, что по евро) банки практически не проводят из-за отсутствия валюты в кассе.Совсем другая ситуация в обменниках финкомпаний, где торговля в обе стороны идет очень активно. Граждане при сдаче валюты, естественно, идут в обменки финкомпаний, где курс приема более выгодный, чем в банке. Так что когда им нужно купить валюту, они также вынуждены идти в обменки финкомпаний и переплачивать. Но выбора у них нет.Курсовой прогноз: сколько будет стоить долларА пока котировки банков и обменок будут сохранять очень большой разнобой. Они будут полностью зависеть от ситуации на фронтах, а также оперативности выплат населению социальной помощи. В банках купить валюту будет все также проблематично. Пользуясь ситуацией, владельцы обменок финкомпаний продолжат играть «на повышение».По прогнозу «Минфина», котировки покупки и продажи в банках в ближайшие дни по доллару будут в пределах коридора 29,25 — 32,18 гривен.По евро курс приема будет на уровне официального курса Нацбанка и выше, а продажа — в пределах ограничения ценника в 10% к официальному курсу. По расчетам, этот коридор составит от 30,42 гривен до 34,90 гривен, в зависимости от того, каким будет официальный курс евро.Гораздо более актуальными для реального рынка будут котировки обменников финкомпаний:доллар — в пределах коридора покупок и продаж от 31,80 до 35,70 гривен,евро — от 33,70 до 38,50 гривен.Владельцы обменников продолжат оперативно менять свои ценники в течение дня в зависимости от ситуации на рынке.Школа выживания - Сегодня, 11:00 161