Завтра в Луганске начинаются длинные майские выходные. Календарь

«Таким образом, период длительного непрерывного отдыха составит:

с 30 апреля по 2 мая;

с 7 мая по 9 мая;

с 12 мая по 15 мая», — говорится в сообщении.



В Луганске проинформировали о выходных днях в период майских праздников.В ведомстве отметили, что «в 2022 году луганчан ожидают длинные майские выходные, которые пройдут в три этапа».Нерабочими праздничными днями являются:1 мая — Праздник Весны и Труда:9 мая — День Победы;12 мая — День Луганской Народной Республики.В среду, 11 мая, рабочий день будет сокращен на один час, так как является предпраздничным. При этом суббота, 21 мая, является рабочим днем. Политика - Сегодня, 12:00 2768