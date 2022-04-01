В Луганске ликвидировали крупный пожар на складе. Была опасность возгорания ГСМ. ФОТО
Крупный пожар на территории склада ликвидирован в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о загорании поступило в службу 101 днем 28 апреля. К месту происшествия прибыли силы и средства четырех пожарно-спасательных частей города, сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях и испытательно-пожарной лаборатории.
«К этому моменту возле складского помещения (одноэтажное здание площадью примерно 750 кв. м) горели сложенные в штабеля деревянные поддоны, приготовленные для вывоза; плавились пустые пластиковые кеги. Огонь успел перекинуться на крышу склада, в котором хранились напитки в пластиковых бутылях, и далее — на рядом стоящее металлическое сооружение, где находились горюче-смазочные материалы (ГСМ)», — рассказали в ведомстве.
В МЧС отметили, что пожар значительно распространился не только из-за большой пожарной нагрузки, но и по причине позднего вызова.
«Первым горящие поддоны увидел кладовщик, вместе с сотрудниками он пытался справиться с огнем при помощи огнетушителей и воды, но безрезультатно. Прошло около 40 минут, когда решили, наконец, обратиться к профессионалам. К счастью, никто из работников не пострадал», — сообщили в МЧС.
Огнем уничтожены деревянная и картонная тара, емкости с ГСМ, электропроводка, повреждены окна и крыша склада, сооружение для хранения ГСМ.
«Благодаря высокой квалификации луганских огнеборцев удалось спасти сам склад, товарную продукцию и трансформаторную подстанцию, обслуживающую территорию частного предприятия», — проинформировала пресс-служба.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Сообщение о загорании поступило в службу 101 днем 28 апреля. К месту происшествия прибыли силы и средства четырех пожарно-спасательных частей города, сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях и испытательно-пожарной лаборатории.
«К этому моменту возле складского помещения (одноэтажное здание площадью примерно 750 кв. м) горели сложенные в штабеля деревянные поддоны, приготовленные для вывоза; плавились пустые пластиковые кеги. Огонь успел перекинуться на крышу склада, в котором хранились напитки в пластиковых бутылях, и далее — на рядом стоящее металлическое сооружение, где находились горюче-смазочные материалы (ГСМ)», — рассказали в ведомстве.
В МЧС отметили, что пожар значительно распространился не только из-за большой пожарной нагрузки, но и по причине позднего вызова.
«Первым горящие поддоны увидел кладовщик, вместе с сотрудниками он пытался справиться с огнем при помощи огнетушителей и воды, но безрезультатно. Прошло около 40 минут, когда решили, наконец, обратиться к профессионалам. К счастью, никто из работников не пострадал», — сообщили в МЧС.
Огнем уничтожены деревянная и картонная тара, емкости с ГСМ, электропроводка, повреждены окна и крыша склада, сооружение для хранения ГСМ.
«Благодаря высокой квалификации луганских огнеборцев удалось спасти сам склад, товарную продукцию и трансформаторную подстанцию, обслуживающую территорию частного предприятия», — проинформировала пресс-служба.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
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«Хотя на предприятии есть место, специально оборудованное для курения, однако при осмотре выяснилось, что вся территория усыпана окурками, на глаза то и дело попадались самодельные пепельницы, окурки были обнаружены также в самом складе на полу», — рассказали в МЧС.
«Хотя на предприятии есть место, специально оборудованное для курения, однако при осмотре выяснилось, что вся территория усыпана окурками, на глаза то и дело попадались самодельные пепельницы, окурки были обнаружены также в самом складе на полу», — рассказали в МЧС.
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