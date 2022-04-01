В Луганске ликвидировали крупный пожар на складе. Была опасность возгорания ГСМ. ФОТО





«К этому моменту возле складского помещения (одноэтажное здание площадью примерно 750 кв. м) горели сложенные в штабеля деревянные поддоны, приготовленные для вывоза; плавились пустые пластиковые кеги. Огонь успел перекинуться на крышу склада, в котором хранились напитки в пластиковых бутылях, и далее — на рядом стоящее металлическое сооружение, где находились горюче-смазочные материалы (ГСМ)», — рассказали в ведомстве.



«К этому моменту возле складского помещения (одноэтажное здание площадью примерно 750 кв. м) горели сложенные в штабеля деревянные поддоны, приготовленные для вывоза; плавились пустые пластиковые кеги. Огонь успел перекинуться на крышу склада, в котором хранились напитки в пластиковых бутылях, и далее — на рядом стоящее металлическое сооружение, где находились горюче-смазочные материалы (ГСМ)», — рассказали в ведомстве.



«Первым горящие поддоны увидел кладовщик, вместе с сотрудниками он пытался справиться с огнем при помощи огнетушителей и воды, но безрезультатно. Прошло около 40 минут, когда решили, наконец, обратиться к профессионалам. К счастью, никто из работников не пострадал», — сообщили в МЧС.



«Первым горящие поддоны увидел кладовщик, вместе с сотрудниками он пытался справиться с огнем при помощи огнетушителей и воды, но безрезультатно. Прошло около 40 минут, когда решили, наконец, обратиться к профессионалам. К счастью, никто из работников не пострадал», — сообщили в МЧС.



«Благодаря высокой квалификации луганских огнеборцев удалось спасти сам склад, товарную продукцию и трансформаторную подстанцию, обслуживающую территорию частного предприятия», — проинформировала пресс-служба.



«Благодаря высокой квалификации луганских огнеборцев удалось спасти сам склад, товарную продукцию и трансформаторную подстанцию, обслуживающую территорию частного предприятия», — проинформировала пресс-служба.



«Хотя на предприятии есть место, специально оборудованное для курения, однако при осмотре выяснилось, что вся территория усыпана окурками, на глаза то и дело попадались самодельные пепельницы, окурки были обнаружены также в самом складе на полу», — рассказали в МЧС.

