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Зажравшиеся чиновники решили отключать от электросетей жилье беженцев

bot Сегодня, 13:4525Новости
Зажравшиеся чиновники решили отключать от электросетей жилье беженцев
Потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности оплатить коммунальные услуги в военное время. Если задолженность будет накапливаться, и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг, (НКРЭКУ) приняла постановление, которое обязует поставщиков провести разъяснительную работу среди потребителей относительно возможности оплаты электроэнергии онлайн и необходимости передачи показателей счетчиков, а граждан просят лично предупреждать о том, если у них нет возможности оплатить счета, иначе из-за задолженности их начнут отключать от света.
Зажравшиеся чиновники решили отключать от электросетей жилье беженцев
«Во избежание неприятных инцидентов, потребителей электроэнергии в Украине просят в случае невозможности осуществления оплаты, возникшей в связи с действием в Украине военного положения, сообщать об этом поставщику и, с целью предупреждения немедленного отключения, по истечении 30 дней со дня прекращения действия военного положения инициировать заключение графика погашения задолженности», — говорится в постановлении.
Как сообщалось ранее, в Верховной Раде планируют принять закон запрещающий взыскивать в принудительном порядке долги за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц.
Источник: Today.ua Экономика - Сегодня, 13:30 74

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