На сколько процентов реально подорожают продукты питания в мае, — рассказал эксперт



Эксперт отметил, что голода украинцам бояться не стоит, однако подорожание базовых продуктов — это на сегодняшний день процесс неотвратимый. По его предположениям, ценники на продовольственные товары уже через несколько месяцев увеличатся по меньшей мере на 20%.



Среди главных причин роста стоимости продовольственных товаров Марчук назвал трудности с логистикой, а также дорогое горючее. Транспортировка продуктов сейчас существенно усложнилась из-за разрушения дорог, мостов, а кое-где и железнодорожного полотна. Чтобы доставить продукты перевозчикам, приходится объезжать поврежденные участки дороги и опасные населенные пункты, что в свою очередь приводит к значительно большему расходу топлива.

Тем временем газ, бензин и дизель, начавшие дорожать еще до начала войны, сейчас прибавляют в цене ежедневно. Поэтому отражать затраты на довоз продовольствия приходится путем повышения цен.



Еще одним важным фактором, который имеет существенное влияние на уровень цен, является инфляция. За два месяца войны в Украине она выросла до 12%. И это еще не предел. Финансовые аналитики ожидают, что к концу года инфляция в нашей стране составит 20%.

Новости Украины - Сегодня, 11:34 72 В Украине скоро могут существенно подняться в цене продукты питания. Об этом сообщил во время эфира единого марафона украинских телеканалов Денис Марчук, занимающий пост заместителя главы Всеукраинского аграрного совета.Эксперт отметил, что голода украинцам бояться не стоит, однако подорожание базовых продуктов — это на сегодняшний день процесс неотвратимый. По его предположениям, ценники на продовольственные товары уже через несколько месяцев увеличатся по меньшей мере на 20%.Среди главных причин роста стоимости продовольственных товаров Марчук назвал трудности с логистикой, а также дорогое горючее. Транспортировка продуктов сейчас существенно усложнилась из-за разрушения дорог, мостов, а кое-где и железнодорожного полотна. Чтобы доставить продукты перевозчикам, приходится объезжать поврежденные участки дороги и опасные населенные пункты, что в свою очередь приводит к значительно большему расходу топлива.Тем временем газ, бензин и дизель, начавшие дорожать еще до начала войны, сейчас прибавляют в цене ежедневно. Поэтому отражать затраты на довоз продовольствия приходится путем повышения цен.Еще одним важным фактором, который имеет существенное влияние на уровень цен, является инфляция. За два месяца войны в Украине она выросла до 12%. И это еще не предел. Финансовые аналитики ожидают, что к концу года инфляция в нашей стране составит 20%.Новости Украины - Сегодня, 11:34 72

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