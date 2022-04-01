В середине мая жизнь Луганска и Донецка может круто измениться



Два собеседника издания даже назвали даты готовящихся референдумов — 14 и 15 мая 2022 года. При этом предполагается, что самопровозглашенные республики могут официально присоединить к РФ в пределах, признанных Россией 21 февраля, то есть в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины.



В эти же даты, по информации источников «Медузы», может пройти «референдум о независимости от Украины в Херсонской области». И в дальнейшем также может быть запущен процесс ее присоединения к РФ, считают собеседники издания.

При этом источники «Медузы» отметили, что первоначально «референдумы» были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили.

Источники «Медузы», близкие к Кремлю, подчеркивают: всё это личное желание «высшего руководства». Политика - Сегодня, 12:32 320 Три источника оппозиционного российского издания «Медуза», близкие к администрации президента России, сообщили, что в середине мая на территории ЛДНР могут пройти референдумы по присоединению самопровозглашенных республик к РФ. А в Херсонской области может быть проведен референдум о провозглашении ХНР.Два собеседника издания даже назвали даты готовящихся референдумов — 14 и 15 мая 2022 года. При этом предполагается, что самопровозглашенные республики могут официально присоединить к РФ в пределах, признанных Россией 21 февраля, то есть в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины.В эти же даты, по информации источников «Медузы», может пройти «референдум о независимости от Украины в Херсонской области». И в дальнейшем также может быть запущен процесс ее присоединения к РФ, считают собеседники издания.При этом источники «Медузы» отметили, что первоначально «референдумы» были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили.Источники «Медузы», близкие к Кремлю, подчеркивают: всё это личное желание «высшего руководства». Политика - Сегодня, 12:32 320

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