Как получить пенсию в Ощадбанке даже без карты



Многие пенсионеры в Украине получали выплаты не на карточные счета, а по месту жительства. Теперь некоторые населенные пункты под контролем российских войск, либо в окружении, либо боевые действия проходят недалеко от них. Следовательно, доставлять туда украинские пенсии нет возможности.

В Министерстве социальной политики объяснили, что делать в таком случае людям, чтобы забрать свои деньги.

Все суммы пенсий будут начисляться на счета, открытые в Ощадбанке



Укрпочта сначала должна сформировать согласование с военно-гражданскими администрациями об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях. Этот документ она должна подать в Пенсионный фонд. После этой процедуры средства будут переведены на счета банка.

Пенсионер может получить свои деньги в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого человеку нужно сделать следующее:

прийти в банк с паспортом и справкой по номеру налогового кода;

подписать договор банковского счёта.

Если пенсионер не забрал деньги в Ощадбанке, то вся сумма пенсии сохраняется. Как только появится безопасная возможность доставлять деньги в определенные регионы, Укрпочта сразу доставит эти пенсии людям по месту жительства. Школа выживания - Сегодня, 14:15 90 Что делать пенсионерам, которые живут на неконтролируемых территориях, или где проходят боевые действия, и которые не смогли получить пенсию.Многие пенсионеры в Украине получали выплаты не на карточные счета, а по месту жительства. Теперь некоторые населенные пункты под контролем российских войск, либо в окружении, либо боевые действия проходят недалеко от них. Следовательно, доставлять туда украинские пенсии нет возможности.В Министерстве социальной политики объяснили, что делать в таком случае людям, чтобы забрать свои деньги.Все суммы пенсий будут начисляться на счета, открытые в ОщадбанкеУкрпочта сначала должна сформировать согласование с военно-гражданскими администрациями об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях. Этот документ она должна подать в Пенсионный фонд. После этой процедуры средства будут переведены на счета банка.Пенсионер может получить свои деньги в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого человеку нужно сделать следующее:прийти в банк с паспортом и справкой по номеру налогового кода;подписать договор банковского счёта.Если пенсионер не забрал деньги в Ощадбанке, то вся сумма пенсии сохраняется. Как только появится безопасная возможность доставлять деньги в определенные регионы, Укрпочта сразу доставит эти пенсии людям по месту жительства. Школа выживания - Сегодня, 14:15 90

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