В Луганске на рынках запрещено продавать ряд товаров
КАКИЕ ТОВАРЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ?
Госслужба ветеринарной медицины напоминает о том, какие товары запрещены для реализации на агропродовольственных рынках. В ведомстве подчеркивают, что в соответствии с п. 5.22 раздела V «Ветеринарно-санитарных правил для агропродовольственных рынков» на рынке запрещается реализация:
кондитерских и кулинарных изделий;
готовых продуктов и полуфабрикатов из мяса, рыбы (фарш, котлеты, кровяные и домашние колбасы, зельцы, холодец, консервы и т.п.);
грибных и плодоовощных консервов непромышленного (домашнего) изготовления;
продуктов питания с истекшим сроком годности;
зерновых, крупяных продуктов, загрязненных семенами вредных сорняков;
лекарственных растений и других продуктов, не разрешенных к реализации лабораторией ветеринарно-сани-тарной экспертизы;
животных, рыб и растений, занесенных в Красную книгу, дикорастущих растений, в том числе лекарственных, полевых цветов;
тропических фруктов и овощей без документов, что подтверждают источник их приобретения и прохождения фитосанитарного контроля.
ГСВМ НАПОМИНАЕТ О ТОМ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ
экспертное заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы агропродовольственного рынка на реализуемую продукцию;
документ на право пользования торговым местом, выданный уполномоченными лицами администрации агропродовольственного рынка;
личную медицинскую книжку установленного образца с актуальными отметками о прохождении профилактических медицинских осмотров;
справку из администрации по месту жительства о наличии личного подсобного хозяйства.
Экономика - Сегодня, 16:00 16
Госслужба ветеринарной медицины напоминает о том, какие товары запрещены для реализации на агропродовольственных рынках. В ведомстве подчеркивают, что в соответствии с п. 5.22 раздела V «Ветеринарно-санитарных правил для агропродовольственных рынков» на рынке запрещается реализация:
кондитерских и кулинарных изделий;
готовых продуктов и полуфабрикатов из мяса, рыбы (фарш, котлеты, кровяные и домашние колбасы, зельцы, холодец, консервы и т.п.);
грибных и плодоовощных консервов непромышленного (домашнего) изготовления;
продуктов питания с истекшим сроком годности;
зерновых, крупяных продуктов, загрязненных семенами вредных сорняков;
лекарственных растений и других продуктов, не разрешенных к реализации лабораторией ветеринарно-сани-тарной экспертизы;
животных, рыб и растений, занесенных в Красную книгу, дикорастущих растений, в том числе лекарственных, полевых цветов;
тропических фруктов и овощей без документов, что подтверждают источник их приобретения и прохождения фитосанитарного контроля.
ГСВМ НАПОМИНАЕТ О ТОМ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ
экспертное заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы агропродовольственного рынка на реализуемую продукцию;
документ на право пользования торговым местом, выданный уполномоченными лицами администрации агропродовольственного рынка;
личную медицинскую книжку установленного образца с актуальными отметками о прохождении профилактических медицинских осмотров;
справку из администрации по месту жительства о наличии личного подсобного хозяйства.
Экономика - Сегодня, 16:00 16
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