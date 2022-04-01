В Луганске на рынках запрещено продавать ряд товаров

Госслужба ветеринарной медицины напоминает о том, какие товары запрещены для реализации на агропродовольственных рынках. В ведомстве подчеркивают, что в соответствии с п. 5.22 раздела V «Ветеринарно-санитарных правил для агропродовольственных рынков» на рынке запрещается реализация:кондитерских и кулинарных изделий;готовых продуктов и полуфабрикатов из мяса, рыбы (фарш, котлеты, кровяные и домашние колбасы, зельцы, холодец, консервы и т.п.);грибных и плодоовощных консервов непромышленного (домашнего) изготовления;продуктов питания с истекшим сроком годности;зерновых, крупяных продуктов, загрязненных семенами вредных сорняков;лекарственных растений и других продуктов, не разрешенных к реализации лабораторией ветеринарно-сани-тарной экспертизы;животных, рыб и растений, занесенных в Красную книгу, дикорастущих растений, в том числе лекарственных, полевых цветов;тропических фруктов и овощей без документов, что подтверждают источник их приобретения и прохождения фитосанитарного контроля.экспертное заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы агропродовольственного рынка на реализуемую продукцию;документ на право пользования торговым местом, выданный уполномоченными лицами администрации агропродовольственного рынка;личную медицинскую книжку установленного образца с актуальными отметками о прохождении профилактических медицинских осмотров;справку из администрации по месту жительства о наличии личного подсобного хозяйства.Экономика - Сегодня, 16:00 16