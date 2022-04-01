С 1 июня банки начнут требовать погашения долгов по кредитам.
Банки в Украине ввели кредитные каникулы до лета, однако продолжают начислять клиентам проценты. ПриватБанк сократил ставки в два раза, а в Ощадбанке вовсе отменили процентные ставки для бизнеса. Однако с 1 июня ситуация изменится и украинцам придется погасить задолженность по своим кредитам.
ПриватБанк
Так, в ПриватБанк напомнили, что кредитные каникулы в банке действуют до 1 июня. На кредитные средства клиентов сейчас начисляются проценты — 1,7%, которые отменили в начале войны, но банк вынужден был их вернуть в апреле, чтобы иметь возможность выплачивать ставки по депозитам. Проценты будут начисляться и в мае, но до июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным.
Ощадбанк
В Ощадбанке кредитные каникулы действует для малого, микро и среднего бизнеса до конца мая. При этом клиентам «заморозили» не только платежи, но и процентные ставки. До 31 мая включительно к клиентам финучреждения не будут применяться какие-либо штрафные санкцииза неисполнение или неполное исполнение действующих кредитных договоров.
Monobank
В Monobank по всем кредитным продуктам процентную ставку в апреле снизили до 1,6% в месяц, при этом на время кредитных каникул за отсутствие платежей наказания не будет.
Новости Украины - Сегодня, 15:30 86
ПриватБанк
Так, в ПриватБанк напомнили, что кредитные каникулы в банке действуют до 1 июня. На кредитные средства клиентов сейчас начисляются проценты — 1,7%, которые отменили в начале войны, но банк вынужден был их вернуть в апреле, чтобы иметь возможность выплачивать ставки по депозитам. Проценты будут начисляться и в мае, но до июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным.
Ощадбанк
В Ощадбанке кредитные каникулы действует для малого, микро и среднего бизнеса до конца мая. При этом клиентам «заморозили» не только платежи, но и процентные ставки. До 31 мая включительно к клиентам финучреждения не будут применяться какие-либо штрафные санкцииза неисполнение или неполное исполнение действующих кредитных договоров.
Monobank
В Monobank по всем кредитным продуктам процентную ставку в апреле снизили до 1,6% в месяц, при этом на время кредитных каникул за отсутствие платежей наказания не будет.
Новости Украины - Сегодня, 15:30 86
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