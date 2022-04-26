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Рыбак остался без ног в результате подрыва в Желтом

robot Сегодня, 11:0086Новости
Рыбак остался без ног в результате подрыва в Желтом
Рыбак получил тяжелые ранения в результате подрыва взрывного устройства в селе Желтое Славяносербского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«При вылове рыбы от детонации неустановленного взрывного устройства пострадал мужчина 1970 года рождения. Пострадавший с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация верхней трети обеих голеней» в тяжелом состоянии госпитализирован в Луганскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 11:00 0

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