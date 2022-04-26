На берегу Северского Донца мужчина погиб, еще двое пострадали при взрыве в Николаевке

«При выходе с лодки на берег реки Северский Донец в районе улицы Леженина от детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина 1988 года рождения и получили травмы двое мужчин 1990 и 1999 годов рождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в ЛРКБ», — говорится в сообщении.