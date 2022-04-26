На берегу Северского Донца мужчина погиб, еще двое пострадали при взрыве в Николаевке
Мужчина погиб, еще двое пострадали при взрыве в селе Николаевка Станично-Луганского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«При выходе с лодки на берег реки Северский Донец в районе улицы Леженина от детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина 1988 года рождения и получили травмы двое мужчин 1990 и 1999 годов рождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в ЛРКБ», — говорится в сообщении.
Напоминаем правила минной безопасности:
— при передвижении пешим порядком или на велосипеде использовать проторенные дороги, по которым постоянно передвигаются люди, поэтому они наиболее безопасны;
— быть постоянно настороже, чтобы не пропустить знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован (провода, шнуры и так далее);
— не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;
— при передвижении на автомобиле внимательно следить за дорогой и прилегающей к ней местности; стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием. Если вы сделали вынужденную остановку, то постарайтесь не отходить от машины далеко и заходить в кусты — там могут быть установлены мины.
В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо запомнить это место и сообщить по телефону 101 или 102.
Происшествия - Сегодня, 10:45 62
«При выходе с лодки на берег реки Северский Донец в районе улицы Леженина от детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина 1988 года рождения и получили травмы двое мужчин 1990 и 1999 годов рождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в ЛРКБ», — говорится в сообщении.
Напоминаем правила минной безопасности:
— при передвижении пешим порядком или на велосипеде использовать проторенные дороги, по которым постоянно передвигаются люди, поэтому они наиболее безопасны;
— быть постоянно настороже, чтобы не пропустить знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован (провода, шнуры и так далее);
— не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;
— при передвижении на автомобиле внимательно следить за дорогой и прилегающей к ней местности; стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием. Если вы сделали вынужденную остановку, то постарайтесь не отходить от машины далеко и заходить в кусты — там могут быть установлены мины.
В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо запомнить это место и сообщить по телефону 101 или 102.
Происшествия - Сегодня, 10:45 62
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