

«Вследствие негерметичности трубы дымохода от отравления угарным газом пострадали четыре человека: мальчик 2009 года рождения, женщина 1963 года рождения и двое мужчин 1973 и 1955 годов рождения», — говорится в сообщении.



Ребенок и трое взрослых отравились угарным газом в Луганске в результате неисправности дымохода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Инцидент произошел в переулке Гвоздильный.В пресс-службе добавили, что мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в Луганскую детскую клиническую больницу, а женщина в состоянии средней степени тяжести — в Клинику медицины катастроф. Мужчины от госпитализации отказались. Происшествия - Сегодня, 10:28 106