Новый закон для пенсионеров: пенсия досрочно и перерасчет всем



«Этот закон о справедливости, потому что он распространяет единые правила индексации на все пенсии», — заметила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.



В Украине вступил в силу новый закон, касающийся пенсионного законодательства. Он, в частности, содержит нормы, при которых может быть назначена пенсия досрочно. Кроме того, он устанавливает дату перерасчета выплат всем пенсионерам, а также регламентирует некоторые другие моменты, связанные с пенсией.Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства» подписан президентом Владимиром Зеленским и уже вступил в силу.Этот закон дает четкие толкования, касающиеся индексации пенсионных выплат и сроков выхода на пенсию.В частности, он содержит такие моментыДата ежегодной индексации пенсии зафиксирована на 1 марта. Ее не будут менять политики, перенося поближе к очередным выборам или еще каким-нибудь «судьбоносным» моментам.Раз в год, 1 марта, индексации будут подлежать все пенсии в Украине. Ранее индексировали не все выплаты. Индексацию будут производить с учетом инфляции и роста средней зарплаты.В случае, если человека уволили с работы в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия за полтора года до достижения им пенсионного возраста, ему могут назначить пенсию досрочно.Досрочно также будут назначать пенсии родителям детей, страдающих редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.В Минсоцполитики считают, что этот закон будет способствовать установлению справедливости при перерасчете и назначении пенсий.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 12:00 1