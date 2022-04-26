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Стало известно когда восстановят мобильную связь в Херсонской и Запорожской областях

bot Сегодня, 13:1593Новости
Стало известно когда восстановят мобильную связь в Херсонской и Запорожской областях
Работы по восстановлению связни на подконтрольных России территориях юга Украины уже ведутся. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, причиной отключения стали:
обрывы оптоволоконных магистральных линий
отключения от электроснабжения аппаратуры мобильных операторов в южных регионах.

Ранее украинская и российская сторона взаимно обвиняли друг-друга в отключении связи и интернета в Херсонской и Запорожской областей. Новости Региона - Сегодня, 13:00 80

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